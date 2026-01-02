Transumanza in Valle San Martino | la bucolica invasione delle pecore conquista tutti

La transumanza in Valle San Martino, tra i paesaggi di Lecco, Bergamo e Monte Marenzo, rappresenta un’antica tradizione che si rinnova. In questi giorni, greggi di pecore attraversano la valle, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. Un momento di connessione con la ruralità e la natura, che richiama l’importanza delle pratiche tradizionali e il rispetto per il paesaggio locale.

Prima lungo la Lecco Bergamo, poi nei prati di Monte Marenzo. La transumanza è tornata in valle San Martino, conquistando grandi e bambini che in questi giorni hanno scattato foto alle nutrite greggi di pecore o si sono appostati per vederle più da vicino. Oggi in particolare circa 500 ovini sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Transumanza in Valle San Martino: la bucolica invasione delle pecore conquista tutti Leggi anche: San Martino Valle Caudina in lutto per la morte di Debora Vitagliano Leggi anche: San Martino Valle Caudina, tutto pronto per la Sagra del Cicatiello 2025 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Transumanza in Valle San Martino: la bucolica invasione delle pecore conquista tutti - Bergamo e oggi a Monte Marenzo, gli ovini hanno catturato l'attenzione di grandi e bambini. leccotoday.it

Ieri tutti a dirmi e mandarmi messaggi “con questo tempo da lupi e pioggia torrenziale la tua Transumanza” ed invece… quando l’animale scende a valle per accedere alla mangiatoia non ci sarà mai nulla che lo potrà fermare e poi Il mondo può rallentarti, mai - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.