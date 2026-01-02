Tragedia di Santo Stefano L’addio a Laura e Liliana Oggi pomeriggio i funerali

Oggi, alle ore 15 nella chiesa della Vergine a Pistoia, si terranno i funerali di Liliana Podestà e Laura Mecheri, vittime della tragedia di Santo Stefano avvenuta in località Lo Sperone. Due donne che lascia un dolore profondo nella comunità, che si stringe nel cordoglio per la loro perdita.

PISTOIA Sarà oggi venerdì 2 gennaio alle 15 nella chiesa della Vergine, l’ultimo saluto a Liliana Podestà di 87 anni e a Laura Mecheri di 58, le due donne, suocera e nuora, che il giorno di Santo Stefano hanno perso la vita in località lo Sperone. La Messa quindi sarà celebrata in quella che era la loro parrocchia, mentre la camera ardente è stata allestita nelle Cappelle del Commiato della Croce Verde di Pistoia, in via Fermi a Sant’Agostino. Una tragedia doppia, che ha costernato tutta la comunità locale e anche di tutta la Provincia: in un pomeriggio di un giorno di festa, l’ingegnere Andrea Giusti ha perso nello stesso momento la madre e la moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

