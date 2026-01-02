Tragedia di Pietracatella | sequestrati 19 alimenti spunta la data del 5 gennaio per i funerali di madre e figlia

A Pietracatella, nel Molise, sono stati sequestrati 19 alimenti, legati alla tragica morte di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. I corpi sono stati restituiti alla famiglia, che si prepara ai funerali previsti per il 5 gennaio. La vicenda ha suscitato grande dolore e attenzione sulla sicurezza alimentare nella regione.

Dolore e silenzio nel Molise: restituiti i corpi di Sara e Antonella. Sono state restituite alla famiglia le salme di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nei giorni scorsi all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a una sospetta intossicazione alimentare. La tragedia, che ha sconvolto l’intera comunità di Pietracatella, resta avvolta da numerosi interrogativi. I funerali, salvo imprevisti, dovrebbero svolgersi il 5 gennaio, giorno in cui il paese proclamerà il lutto cittadino. Le indagini: sequestrati 19 alimenti, focus sui funghi. Mentre la Procura di Campobasso prosegue le indagini, resta sotto sequestro l’abitazione in cui vivevano le due vittime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia di Pietracatella: sequestrati 19 alimenti, spunta la data del 5 gennaio per i funerali di madre e figlia Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso: 19 alimenti sequestrati, focus su funghi e polenta Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso: «Tossinfezione di natura alimentare». Sequestrati 19 alimenti: ci sono polenta e funghi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: oggi l'autopsia. Ipotesi di farina con topicida; Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici; Madre e figlia morte a Campobasso, l'ipotesi di una tossinfezione alimentare: la cena del 23 dicembre e il sospetto sui funghi; Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, autopsie non sufficienti per stabilire la causa del decesso. Tragedia di Pietracatella, tutte le ipotesi in campo - Il sospetto sulla farina che potrebbe essere stata contaminata da veleno per topi. rainews.it

Caso Pietracatella, proseguono gli accertamenti per ricostruire la causa della doppia tragedia. Il Molise si stringe attorno alla famiglia - La figlia maggiore Alice, 19 anni, asintomatica, è stata sottoposta ad accertamenti ed è stata ascol ... primonumero.it

Madre e figlia morte per sospetta intossicazione: sequestrati 19 alimenti a Pietracatella - Sono diciannove i prodotti alimentari sequestrati nelle abitazioni della famiglia Di Vita a Pietracatella, nell’ambito dell’indagine sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di I ... online-news.it

Tragedia di Pietracatella: gli esperti di Teramo analizzano i funghi e le conserve sequestrate. Cinque persone indagate per il decesso delle due donne: si attende l'esito dei test tossicologici sui campioni - facebook.com facebook

Prevale l'ipotesi di tossinfezione di origine alimentare La tragedia di Pietracatella. La prima ipotesi dalle autopsie sulle salme di Sara e Antonella. Parla il consulente della famiglia Di Vita, il medico legale Marco Di Paolo #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

