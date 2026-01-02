Tragedia di Crans Montana parla il papà di uno dei giovani coinvolti | Come sta

Il papà di uno dei giovani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana ha condiviso le sue parole, chiedendo aggiornamenti sullo stato di salute dei ragazzi. La serata di festa, organizzata per accogliere il nuovo anno nel lounge bar Le Constellation, è improvvisamente sfociata in un incidente grave, lasciando la comunità sotto shock.

Una serata di festa pensata per celebrare l’arrivo del nuovo anno si è trasformata in un dramma senza precedenti nel lounge bar Le Constellation di Crans-Montana. Nel locale era stato organizzato un evento riservato agli under 17, che aveva richiamato un numero altissimo di ragazzi in uno spazio capace di ospitare fino a 400 persone. L’atmosfera di attesa e spensieratezza si è spezzata improvvisamente verso l’una e trenta del 1 gennaio, quando quello che doveva essere un momento di condivisione ha assunto le sembianze di un incubo. Moltissimi giovani si trovavano nel piano seminterrato quando è scoppiato l’inferno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

