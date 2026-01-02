Tragedia di Crans Montana immagini terribili dopo la strage | I genitori in strada…

Dalla sua casa a Crans Montana, Dalia Gubbay ha condiviso le prime ore dopo l’esplosione al locale Constellation, una tragedia che ha causato numerose vittime tra i giovani presenti. L’incidente ha sconvolto la comunità, lasciando immagini e ricordi difficili da dimenticare. Questo episodio evidenzia la gravità di quanto accaduto e l’impatto sulla vita delle persone coinvolte e della zona.

Dalla sua casa nella cittadina svizzera che frequenta da decenni, Dalia Gubbay ha raccontato a Il Giornale le ore successive alla devastante esplosione del locale Constellation di Crans Montana, una tragedia che ha spezzato la vita a tantissimi giovani che stavano festeggiando l'arrivo del 2026. Il suo è uno sguardo interno, intimo, quello di chi conosce profondamente il luogo e lo ha sempre vissuto come uno spazio protetto, lontano dal caos del mondo, improvvisamente travolto da un dolore collettivo senza precedenti. "Vengo a Crans da 30 anni. Piccola, tranquilla, deliziosa cittadina di montagna. Crans-Montana vista dal satellite: il luogo della tragedia nelle immagini dall'alto; Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele; Fiamme e grida: le terribili immagini della tragedia di Crans-Montana; Svizzera, le immagini del luogo dell'esplosione a Crans-Montana. Crans-Montana, il momento in cui scoppia l'incendio: la foto delle candele accese verso il soffitto e le fiamme che divampano - I giovani clienti alzano le bottiglie di champagne, in prossimità dei tappi sono già accese le fontanelle pirotecniche.

Dall'innesco dell'incendio alla corsa in massa verso l'unica via di fuga: la ricostruzione per immagini della tragedia a Crans Montana - Le immagini ricostruiscono i momenti della tragedia che ha causato la morte di decine di ragazzi e ragazze nel seminterrato di un bar a Crans Montana, nel cantone Vallese, in Svizzera.

Crans Montana, ma com'è possibile che sia scoppiato un incendio in così pochi minuti? - La tragedia di Crans Montana ha lasciato il mondo intero sconvolto e incredulo: un incendio nel locale ha provocato morte e feriti.

La foto scattata pochi istanti prima dello scoppio dell'incendio avvenuto nel bar di Crans-Montana, tragedia che ha causato almeno 47 morti (6 italiani dispersi) e centinaia di feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Nell'immagine si vede una cameriera

Crans-Montana, un'immane tragedia ci ha colpiti al cuore

