Tragedia di Crans Montana immagini terribili dopo la strage | I genitori in strada…

Dalla sua casa a Crans Montana, Dalia Gubbay ha condiviso le prime ore dopo l’esplosione al locale Constellation, una tragedia che ha causato numerose vittime tra i giovani presenti. L’incidente ha sconvolto la comunità, lasciando immagini e ricordi difficili da dimenticare. Questo episodio evidenzia la gravità di quanto accaduto e l’impatto sulla vita delle persone coinvolte e della zona.

Dalla sua casa nella cittadina svizzera che frequenta da decenni, Dalia Gubbay ha raccontato a Il Giornale le ore successive alla devastante esplosione del locale Constellation di Crans Montana, una tragedia che ha spezzato la vita a tantissimi giovani che stavano festeggiando l’arrivo del 2026. Il suo è uno sguardo interno, intimo, quello di chi conosce profondamente il luogo e lo ha sempre vissuto come uno spazio protetto, lontano dal caos del mondo, improvvisamente travolto da un dolore collettivo senza precedenti. “Vengo a Crans da 30 anni. Piccola, tranquilla, deliziosa cittadina di montagna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

