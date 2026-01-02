Tragedia di Crans-Montana il golf piange il genovese Emanuele Galeppini Lo zio | Attendiamo il Dna | Video

La tragedia di Crans-Montana ha colpito il mondo del golf e la comunità italiana. Emanuele Galeppini, originario di Genova, è scomparso in circostanze ancora da chiarire. Lo zio ha annunciato che si attende l’esito del test del DNA per confermare l’identità. Il padre Edoardo, imprenditore nel settore nautico, aveva già fatto appello per trovare il figlio, segnando profondamente la famiglia e gli amici.

Tragedia di Crans-Montana: addio al 17enne golfista Emanuele Galeppini - La federazione italiana golf ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici" ... msn.com

Tragedia di Crans-Montana, non ce l’ha fatta il genovese Emanuele Galeppini - Genova – Emanuele Galeppini, la stella del golf di 17 anni, che era nel locale notturno di Crans- ilsecoloxix.it

“È una tragedia immane” quella che si è registrata a Crans-Montana, in Svizzera, “ho visto immagini drammatiche” e “dopo aver posato un mazzo di fiori andrò a incontrare le famiglie coinvolte”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio T - facebook.com facebook

Tragedia di Crans-Montana, disperso un 16enne genovese, un altro è riuscito a salvarsi x.com

