Tragedia di Crans-Montana il cordoglio del Ministro Valditara | Profonda tristezza per le giovani vittime

Il Ministro Valditara ha espresso il suo cordoglio per le giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, manifestando vicinanza alle famiglie colpite. In questo momento di dolore, le sue parole riflettono la solidarietà istituzionale di fronte a una perdita così grave. La vicenda ha suscitato grande sgomento e invita alla riflessione sulla sicurezza e il supporto alle famiglie coinvolte.

Tragedia di Crans-Montana: addio al 17enne golfista Emanuele Galeppini - La federazione italiana golf ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici" ... msn.com

Crans Montana: Fumarola ( Cisl), cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime e a quanti vivono ore di angoscia in attesa di notizie - “Profondo cordoglio per la terribile tragedia che ha colpito la comunità di Crans- ildiariodellavoro.it

Tragedia di Crans-Montana, Israele invia team specializzato nel riconoscimento di vittime di incendi x.com

Tragedia a Crans-Montana, il messaggio di vicinanza di Gualtieri: «Roma è accanto alle famiglie colpite» https://www.lacapitale.it/articolo/tragedia-a-crans-montana-il-messaggio-di-vicinanza-di-gualtieri-roma-%C3%A8-accanto-alle-famiglie-colpite - facebook.com facebook

