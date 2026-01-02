Tragedia di Crans Montana Draghi | Chiederò un’ordinanza per proibire le candeline flambè

Il tragico incendio avvenuto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno ha causato la morte di almeno 47 persone, tra cui molti minorenni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio nel lounge bar Le Constellation. Il premier Draghi ha annunciato che chiederà un’ordinanza per vietare l’uso delle candeline flambé, al fine di prevenire incidenti simili in futuro.

La notte di Capodanno almeno 47 persone, tra cui molti ragazzi minorenni, sono morte all'interno del lounge bar Le Constellation a Crans-Montana (Svizzera). Qui era in corso un evento riservato agli under 17, e in molti erano accorsi nel locale esclusivo che può ospitare anche 400 persone.

