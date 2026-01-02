Tragedia di Crans-Montana ci sono anche comaschi tra i coinvolti

La tragedia di Crans-Montana coinvolge anche alcuni giovani lombardi, tra cui comaschi, che sono stati trasferiti o attesi al Centro ustioni dell’Ospedale Niguarda. La notizia evidenzia come l’incidente abbia avuto ripercussioni anche sul territorio lombardo, con residenti in diverse aree della regione coinvolti o in attesa di assistenza. La vicenda sottolinea l’impatto di eventi tragici anche su comunità locali e famiglie.

La tragedia di Crans-Montana sta avendo ricadute anche sul territorio comasco: tra i giovani italiani trasferiti o attesi al Centro ustioni dell’Ospedale Niguarda, infatti, ci sono anche residenti in Lombardia “tra Milano, Como e altre aree della regione”. Lo hanno spiegato i vertici della. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tragedia di Crans-Montana, ci sono anche comaschi tra i coinvolti Leggi anche: Svizzera: Tajani, 'non escluso ci siano italiani coinvolti in tragedia Crans-Montana' Leggi anche: Crans-Montana, strage di Capodanno a Le Constellation Bar: 47 morti. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele; Svizzera, esplosione a Crans-Montana: 47 vittime accertate. Una dozzina di italiani negli ospedali, sei i dispersi; Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda. Tragedia di Crans-Montana: chi sono i due proprietari del bar Le Constellation - Jacques e Jessica Moretti sono i due proprietari del bar Le Constellation dove è avvenuta la strage di Crans- notizie.it

Crans-Montana “tragedia evitabile”: tutti gli errori - Nella memoria collettiva restano, tra gli altri: il The Station Nightclub di West Warwick, Rhode Island (Usa 2003): i pirotecnici ... msn.com

Tragedia a Crans Montana: 6 italiani dispersi e 13 feriti. Tajani: pronti a inviare esperti per l'identificazione delle vittime - Il bilancio finale dell’incendio devastante nel bar 'Le Constellation' è di 47 vittime e 112 feriti. italiaoggi.it

Tragedia di Crans-Montana, Israele invia team specializzato nel riconoscimento di vittime di incendi x.com

Tragedia a Crans-Montana, il messaggio di vicinanza di Gualtieri: «Roma è accanto alle famiglie colpite» https://www.lacapitale.it/articolo/tragedia-a-crans-montana-il-messaggio-di-vicinanza-di-gualtieri-roma-%C3%A8-accanto-alle-famiglie-colpite - facebook.com facebook

