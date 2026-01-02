Tragedia Crans-Montana il padre di un 16enne romano rimasto ustionato | Sta male ma è vivo
Un grave incidente a Crans-Montana ha coinvolto un 16enne romano rimasto ustionato. Il padre, che si trova sul luogo, ha dichiarato che il ragazzo è vivo, anche se le sue condizioni sono critiche. Il giovane presenta ustioni sul 30-40% del corpo, interessando braccia, schiena e capelli. La famiglia affronta questa difficile situazione con speranza e attesa di ulteriori aggiornamenti medici.
“Mio figlio sta male ma è vivo e questa è la cosa più importante per noi. Ha ustioni sul 30%-40% del corpo, sulle braccia e sulla schiena, sui capelli. È stato colpito dalle fiamme mentre scappava dal locale”. Queste le parole, davanti all'ospedale Niguarda di Milano, di Umberto Marcucci, papà di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
