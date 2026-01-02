Tragedia a Crans-Montana | 6 italiani tra i dispersi

A seguito della tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, sono ancora in corso le operazioni di ricerca per le persone scomparse. Tra i dispersi risultano anche alcuni cittadini italiani. Le autorità locali stanno lavorando per fare luce sulla situazione e garantire supporto alle famiglie coinvolte. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione internazionale, mentre si prosegue con le attività di soccorso e ricostruzione.

Crans-Montana, 2 gennaio 2025 – Ci sono anche alcuni italiani tra le persone che risultano ancora disperse dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. Sono 19, in base alle informazioni disponibili finora, gli italiani coinvolti nell’incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana, nel canton Valles. Di questi, in base al quadro fornito dal ministero degli Esteri, sei sono ufficialmente dispersi. Tra loro, secondo quanto ha riferito la madre Carla Masiello che ha rivolto un appello attraverso i media, figura Giovanni Tamburi, 16 anni. Il ragazzo era in vacanza con il padre a Crans-Montana e risulta irraggiungibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi" Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è destinato ad aggravarsi: 19 italiani tra i dispersi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Tragedia a Crans Montana, Tajani: 13 italiani feriti e 6 dispersi; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi. Tragedia a Crans Montana: 6 italiani dispersi e 13 feriti. Tajani: pronti a inviare esperti per l'identificazione delle vittime - Il bilancio finale dell’incendio devastante nel bar 'Le Constellation' è di 47 vittime e 112 feriti. italiaoggi.it

Strage di Crans Montana e i nomi degli italiani dispersi e ricoverati, gli sfoghi delle famiglie disperate - Rimane la speranza di trovarli vivi in quanto ci sono diverse persone ricoverate che non sono ancora state ... virgilio.it

Strage di Crans-Montana, il nuovo terribile bilancio: ecco dove si trovano i 13 italiani rimasti feriti - Le autorità svizzere hanno comunicato il bilancio della tragedia di Capodanno in Svizzera, dove si è verificata un’esplosione all’interno del locale Le Constellation, a Crans- notizie.it

Crans-Montana, 13 italiani feriti e 6 dispersi - 1Mattina News 02/01/2026

«È una tragedia immane» quella che si è registrata a Crans-Montana, in Svizzera, «ho visto immagini drammatiche» e «dopo aver posato un mazzo di fiori andrò a incontrare le famiglie coinvolte». Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio - facebook.com facebook

Tragedia di Crans-Montana, disperso un 16enne genovese, un altro è riuscito a salvarsi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.