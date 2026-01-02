Traffico Roma del 02-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle 16:30 presenta diverse criticità. L'incidente sulla A1 tra Orte e Magliano Sabina provoca rallentamenti verso la capitale, mentre in città si registrano congestioni su Viale Palmiro Togliatti e nel raccordo anulare. Le ZTL del centro e del Tridente sono attive con orari estesi. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma Luceverde.

Luceverde Roma incidente sulla A1 firenze-roma tra Orte e Magliano Sabina verso Roma a sud della capitale file ma per il traffico intenso sulla formazione della A1 da Torrenova raccordo anulare in città incidente con disagi al traffico su Viale Palmiro Togliatti altezza via Prenestina le ZTL del centro e del dente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente video estensione della fascia oraria che non si può accedere dalle 6:30 alle 22 anche questa notte lavori interessano la via Flaminia transito a senso unico alternato dalle 21 alle 6 del mattino tra Corso di Francia & via Francesco Nitti questi lavori andranno avanti di notte fino al 31 di gennaio ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.

