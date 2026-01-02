Tradizionale appuntamento dell' Epifania a Riva Trigoso con la Befana del Bagnun
Il tradizionale appuntamento dell'Epifania a Riva Trigoso si tiene anche quest'anno con la presenza della Befana del Bagnun. L'evento si svolge martedì 6 gennaio alle ore 15 presso la Sala della Biblioteca, offrendo un momento di condivisione e tradizione dedicato a bambini e famiglie della comunità.
Come da tradizione, nel giorno dell'Epifania Riva Trigoso accoglie la Befana del Bagnun. Appuntamento dedicato a tutti i bambini martedì 6 gennaio alle ore 15, presso la Sala della Biblioteca. Iniziativa a cura dell'Associazione “Bagnun” in collaborazione con l’Associazione “In Cammino per la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
