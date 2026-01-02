Tra tasse e accise una pioggia di rincari per il 2026 | tutti gli aumenti di inizio anno

Il 2026 si apre con una serie di aumenti che coinvolgono vari settori, dalle tasse sulle autostrade e sulla benzina, alle accise su sigarette e prodotti finanziari, fino ai costi di spedizione. Questi rincari rappresentano un cambiamento importante per le famiglie e le imprese, introducendo nuovi oneri che influenzeranno le spese quotidiane. Di seguito, si trovano tutti i dettagli sugli incrementi previsti all’inizio di quest’anno.

Una sfilza di rincari. Il 2026 si apre con aumenti per gli italiani su diversi fronti: dalle autostrade alla benzina, dalle sigarette alle transazioni finanziarie, passando per i piccoli pacchi. Da ieri sono scattati diversi aumenti, legati soprattutto all’ultima Manovra appena approvata in Parlamento. Vediamo quali sono i principali aumenti e chi colpiscono. Tutti i rincari per gli automobilisti. Una delle maggiori stangate è quella che riguarda gli automobilisti, colpiti su più fronti. Innanzitutto i pedaggi autostradali: con l’adeguamento tariffario legato all’inflazione il costo sale dell’1,5% per quasi tutte le concessioni, con poche eccezioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Manovra, una pioggia di tasse: a pagare sono le famiglie.

