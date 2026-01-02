Tra tasse e accise una pioggia di rincari per il 2026 | tutti gli aumenti di inizio anno
Il 2026 si apre con una serie di aumenti che coinvolgono vari settori, dalle tasse sulle autostrade e sulla benzina, alle accise su sigarette e prodotti finanziari, fino ai costi di spedizione. Questi rincari rappresentano un cambiamento importante per le famiglie e le imprese, introducendo nuovi oneri che influenzeranno le spese quotidiane. Di seguito, si trovano tutti i dettagli sugli incrementi previsti all’inizio di quest’anno.
Una sfilza di rincari. Il 2026 si apre con aumenti per gli italiani su diversi fronti: dalle autostrade alla benzina, dalle sigarette alle transazioni finanziarie, passando per i piccoli pacchi. Da ieri sono scattati diversi aumenti, legati soprattutto all’ultima Manovra appena approvata in Parlamento. Vediamo quali sono i principali aumenti e chi colpiscono. Tutti i rincari per gli automobilisti. Una delle maggiori stangate è quella che riguarda gli automobilisti, colpiti su più fronti. Innanzitutto i pedaggi autostradali: con l’adeguamento tariffario legato all’inflazione il costo sale dell’1,5% per quasi tutte le concessioni, con poche eccezioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Tutti gli aumenti del 2026: «Stangata da 900 milioni di euro». Dalle sigarette alle autostrade, i rincari settore per settore
Leggi anche: Auto, tutti gli aumenti del 2026: da gennaio salgono gasolio e assicurazioni (ma non le multe), le accise sulla benzina
Manovra, una pioggia di tasse: a pagare sono le famiglie.
Tra tasse e accise, una pioggia di rincari per il 2026: tutti gli aumenti di inizio anno - Il 2026 si apre nel segno dei rincari: tasse più alte, incremento delle accise e imposte rialzate, il conto lo pagano gli italiani. lanotiziagiornale.it
Una sfilza di rincari, dalle autostrade alle sigarette - Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transazioni finanziarie, il 2026 si apre all'insegna dei rincari. ansa.it
L'anno non inizia benissimo. Tutti i rincari del 2026 - Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transazioni finanziarie, il 2026 si apre all'insegna dei rincari. huffingtonpost.it
Aumenti diffusi tra accise, pedaggi e tasse, mentre solo alcune voci restano congelate - facebook.com facebook
Gasolio, da domani aumentano le accise: ecco quanto costerà il pieno | Pensioni, tasse, casa, Tfr, scuola: le misure della manovra x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.