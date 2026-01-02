Tra percorsi storici e aree turistiche come cambierà la Vallata del Santerno

La Vallata del Santerno sta vivendo un processo di trasformazione orientato alla sostenibilità e alla promozione di un turismo più autentico e rispettoso del territorio. Tra percorsi storici, aree naturali e punti di interesse, queste novità mirano a valorizzare le risorse locali, offrendo un’esperienza più equilibrata e consapevole ai visitatori. Un cambiamento che guarda al futuro, mantenendo salde le radici storiche e ambientali della zona.

La Vallata del Santerno si prepara a cambiare volto nel segno della sostenibilità e dell'accoglienza "lenta". Il Nuovo Circondario Imolese ha dato il via libera ufficiale al progetto di fattibilità a un piano di interventi mirati a potenziare l'attrattività dei comuni, finanziato in larga parte.

