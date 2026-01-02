La giunta di Bagno di Romagna, guidata dal sindaco Enrico Spighi e dagli assessori, ha effettuato un tour delle sedi comunali per augurare personalmente le festività natalizie ai dipendenti. Questa iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità e riconoscere l’impegno di chi lavora per il funzionamento dei servizi comunali, in un momento di festa e gratitudine.

Tour natalizio da parte della giunta di Bagno di Romagna, col sindaco Enrico Spighi, e gli assessori, per esprimere gli auguri di Buone Feste 20252026 ai dipendenti dei vari settori e servizi comunali. Lo comunica l’amministrazione comunale, che poi aggiunge: "Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, abbiamo voluto prenderci un momento per condividere auguri e gratitudine con chi ogni giorno lavora per la nostra comunità. Ci siamo ritrovati nella sala del consiglio, a Palazzo Pesarini di San Piero in Bagno, con tutti i dipendenti comunali per un brindisi e uno scambio di auguri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tour dell’Amministrazione per gli auguri per le festività

