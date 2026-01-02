Tour de Ski Dobbiaco | Klæbo e Diggins dominano la 20 km pursuit Pellegrino quarto per millesimi
Il Tour de Ski a Dobbiaco si conclude con la prova di 20 km pursuit in tecnica classica, segnando un momento decisivo nella competizione. Klæbo e Diggins confermano la loro supremazia, avvicinandosi alla vittoria finale, mentre Pellegrino conclude la gara in quarta posizione per pochi millesimi. La giornata ha rafforzato le gerarchie della corsa, offrendo uno sguardo chiaro sulle possibilità di successo dei principali protagonisti.
Dobbiaco saluta il Tour de Ski con una giornata da fuoriclasse. Nella 20 km pursuit in tecnica classica, ultima prova del “Grand Opening” altoatesino, arrivano due segnali chiarissimi: Johannes Høsflot Klæbo e Jessie Diggins sono sempre più vicini al successo finale. Il norvegese controlla e vince in solitaria, l’americana scappa via e mette una seria ipoteca sul titolo. Per l’Italia, resta l’amaro in bocca: Federico Pellegrino sfiora il podio, ma deve accontentarsi del quarto posto per un’inezia, al termine di un arrivo al photofinish con lo svedese Edvin Anger. Klæbo imprendibile: 103ª vittoria in Coppa del Mondo e leadership rafforzata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
