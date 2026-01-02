Il Tour de Ski a Dobbiaco si conclude con la prova di 20 km pursuit in tecnica classica, segnando un momento decisivo nella competizione. Klæbo e Diggins confermano la loro supremazia, avvicinandosi alla vittoria finale, mentre Pellegrino conclude la gara in quarta posizione per pochi millesimi. La giornata ha rafforzato le gerarchie della corsa, offrendo uno sguardo chiaro sulle possibilità di successo dei principali protagonisti.

Dobbiaco saluta il Tour de Ski con una giornata da fuoriclasse. Nella 20 km pursuit in tecnica classica, ultima prova del “Grand Opening” altoatesino, arrivano due segnali chiarissimi: Johannes Høsflot Klæbo e Jessie Diggins sono sempre più vicini al successo finale. Il norvegese controlla e vince in solitaria, l’americana scappa via e mette una seria ipoteca sul titolo. Per l’Italia, resta l’amaro in bocca: Federico Pellegrino sfiora il podio, ma deve accontentarsi del quarto posto per un’inezia, al termine di un arrivo al photofinish con lo svedese Edvin Anger. Klæbo imprendibile: 103ª vittoria in Coppa del Mondo e leadership rafforzata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Tour de Ski Dobbiaco: Klæbo e Diggins dominano la 20 km pursuit. Pellegrino quarto per millesimi

Leggi anche: Tour de Ski 2026, Gus Schumacher vince la 5 km tl mass start in batterie. Pellegrino e Barp in top 20 a Dobbiaco

Leggi anche: Jessie Diggins vince la 5 km a batterie del Tour de Ski a Dobbiaco. Caterina Ganz a un passo dalla top 10

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Klæbo e Skistad aprono vincendo il Tour de Ski: dominio norvegese nella sprint TL di Dobbiaco, Pellegrino 12/o e Cassol 10/a; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Tour de Ski: Schumacher vince a Dobbiaco, Pellegrino chiude 16°; Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari 10 km a intervalli, tv, startlist, streaming.

Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino sfiora il podio a Dobbiaco nella 20km inseguimento - Leggi su Sky Sport l'articolo Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino sfiora il podio a Dobbiaco nella 20km inseguimento ... sport.sky.it