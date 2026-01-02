Torre Annunziata nominata Commissione di accesso al Comune per verifiche antimafia

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nominato una Commissione di accesso presso il Comune di Torre Annunziata, su incarico del Ministro dell’Interno. L’obiettivo è verificare eventuali tentativi di infiltrazione e collegamenti con la criminalità organizzata all’interno dell’amministrazione comunale, nell’ambito di un’azione di prevenzione e tutela della legalità.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato una Commissione di indagine presso il Comune di Torre Annunziata per verificare la presenza di tentativi di infiltrazione eo collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione comunale. Durata e modalità dell’accesso ispettivo Secondo quanto comunicato in una nota della Prefettura di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre Annunziata, nominata Commissione di accesso al Comune per verifiche antimafia Leggi anche: Nuovo terremoto a Torre Annunziata: nominata commissione d'accesso al Comune Leggi anche: Torre Annunziata, il prefetto ha nominato la commissione d’accesso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Torre Annunziata, nominata la commissione di accesso - Obiettivo: accertare eventuali tentativi di infiltrazione della malavita nell'amministrazione ... rainews.it

Torre Annunziata, Prefetto nomina la commissione d’accesso al Comune - Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine. ilgiornalelocale.it

Torre Annunziata, il prefetto ha nominato la commissione d'accesso - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell'Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Torre Annunziata, per verificare la sussistenza di tentativi di ... ansa.it

A Torre Annunziata alla vigilia di Capodanno è scoppiata in via Gino Alfani in occasione del ‘Curva Day’ una violenta rissa, nata per futili motivi secondo le prime ricostruzioni, tra alcuni gruppi di giovani. Ha avuto la peggio un ragazzo che ha riportato una ferit - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.