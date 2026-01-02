Torre Annunziata il prefetto ha nominato la commissione d’accesso

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha istituito una commissione di accesso presso il Comune di Torre Annunziata, su delega del Ministero dell’Interno. L’obiettivo è verificare eventuali tentativi di infiltrazione o collegamenti con la criminalità organizzata all’interno dell’amministrazione comunale. La decisione si inserisce in un’azione di prevenzione e tutela della legalità sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Torre Annunziata, per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione eo di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione dell’Ente. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi, come si legge in una nota della Prefettura. Nella stessa nota però non si precisa a quale periodo dovrà fare riferimento l’approfondimento che sarà eseguito dalla stessa commissione di accesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre Annunziata, il prefetto ha nominato la commissione d’accesso Leggi anche: Torre dei Conti, il prefetto: "La persona intrappolata ha dato segnali" Leggi anche: Torre dei Conti, il prefetto: "La persona intrappolata ha dato segnali di vita" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli, festività di fine anno: potenziate le misure di sicurezza su tutto il territorio; Sequestri di botti pericolosi, il prefetto elogia la polizia. Torre Annunziata, Prefetto nomina la commissione d’accesso al Comune - Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine. ilgiornalelocale.it

Torre Annunziata. Bufera al Comune, arriva la commissione d'accesso - La decisione del Prefetto: tre mesi di verifiche per infiltrazione camorristica e collegamenti alla criminalità ... lostrillone.tv

Commissione d'indagine a Torre Annunziata: "Verificare tentativi infiltrazione" - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del ministro dell’Interno ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Torre Annunziata, "per verificare la sussistenza di tentativi di ... msn.com

A Torre Annunziata alla vigilia di Capodanno è scoppiata in via Gino Alfani in occasione del ‘Curva Day’ una violenta rissa, nata per futili motivi secondo le prime ricostruzioni, tra alcuni gruppi di giovani. Ha avuto la peggio un ragazzo che ha riportato una ferit - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.