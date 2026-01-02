Torna l' appuntamento con la Pirola Parola a Noale

Da veneziatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pro loco di Noale annuncia il ritorno della Pirola Parola, l’antica tradizione veneta dei fuochi propiziatori. L’evento si terrà domenica 4 gennaio, a condizione di condizioni climatiche favorevoli. Un momento di radicata tradizione locale che si inserisce nel calendario delle iniziative della Pro loco, offrendo alla comunità un’occasione di condivisione e rispetto delle usanze antiche.

La Pro loco di Noale anticipa la tradizionale festa dei fuochi propiziatori. Se il sole farà la sua parte, l’appuntamento con l'antica tradizione veneta della Pirola Parola si terrà domenica 4 gennaio.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayQuest’anno la Pro loco ha ingaggiato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tutto pronto per la Pirola Parola: il falò dell'Epifania di Noale anticipato a domenica

Leggi anche: Natale a Noale, appuntamento con mercatini e pista di ghiaccio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.