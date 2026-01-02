Torna l' appuntamento con la Pirola Parola a Noale
La Pro loco di Noale annuncia il ritorno della Pirola Parola, l’antica tradizione veneta dei fuochi propiziatori. L’evento si terrà domenica 4 gennaio, a condizione di condizioni climatiche favorevoli. Un momento di radicata tradizione locale che si inserisce nel calendario delle iniziative della Pro loco, offrendo alla comunità un’occasione di condivisione e rispetto delle usanze antiche.
La Pro loco di Noale anticipa la tradizionale festa dei fuochi propiziatori. Se il sole farà la sua parte, l'appuntamento con l'antica tradizione veneta della Pirola Parola si terrà domenica 4 gennaio.Quest'anno la Pro loco ha ingaggiato.
