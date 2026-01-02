Torna a casa un’insegnante 27enne data per dispersa a Crans-Montana | non era nel bar dell’incendio

Lisa Pieropan, insegnante di 27 anni di San Giorgio Bigarello, è tornata a casa dopo essere stata inizialmente considerata dispersa a Crans-Montana. La giovane non era presente nel bar coinvolto nell’incendio, ma si era trovata in una lista dei dispersi a causa di un equivoco. La sua vicenda si è così conclusa positivamente, portando sollievo ai familiari e alle persone vicine.

Era finita per un equivoco nella lista dei dispersi della strage di Crans-Montana Lisa Pieropan, insegnante di ventisette anni di San Giorgio Bigarello (provincia di Mantova). La donna sta bene ed è già arrivata a casa. Era presente nella località svizzera ma non nel bar in cui è poi scoppiato l’incendio. A contattare la Farnesina era stata la madre di Pieropan ieri mattina, dopo aver appreso la notizia dell’incendio nel locale Constellation e non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia. La madre poi – dopo le rassicurazioni della figlia arrivate nel pomeriggio – ha avvertito poi gli organi di stampa che avevano ripreso la notizia come la Gazzetta di Mantova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna a casa un’insegnante 27enne data per dispersa a Crans-Montana: non era nel bar dell’incendio Leggi anche: “Tornata a casa”. Tragedia di Crans Montana, viva la 27enne dispersa Leggi anche: In un video l’inizio dell’incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Mancano esattamente 7 giorni e si torna a casa: il vero conto alla rovescia inizia ora! L'anno nuovo parte benissimo: #DonMatteo15 ci aspetta da giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai1 e RaiPlay! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.