Top Video 2025 – Gattuso show l’ex Milan litiga in tre lingue diverse

Nel 2025, Gennaro Gattuso si è distinto anche per un episodio con l’Hajduk Spalato, coinvolgendo una discussione con l’ex calciatore Josko Jelicic. Tra momenti di tensione e confronti in più lingue, questa vicenda ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, offrendo uno sguardo sulle sfide e le dinamiche di un professionista nel contesto internazionale.

Nel 2025 di Gennaro Gattuso presente anche l'avventura con l'Hajduk Spalato. C'è stata una clamorosa lite con l’ex calciatore Josko Jelicic. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Top Video 2025 – Gattuso show, l’ex Milan litiga in tre lingue diverse Leggi anche: Stankovic perde la testa: insulta un giornalista in tre lingue diverse VIDEO Leggi anche: Top News Milan: tre gol al Verona, show di Pulisic e Nkunku. Mercato, bomba su Skriniar! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. TOP Video 2025 – La Supercoppa vinta dal Milan e il sigaro di Conceicao; TOP Video 2025 – Milan Tonali | Tornare a Milanello sarà …; TOP Video 2025 – Il primo gol in A di Camarda e la profezia di Corvino uno che non sbaglia; Top Video 2025 – Loftus-Cheek spopola come ballerino Speriamo faccia come Boateng…. #Retegui e il suo rapporto con #Gattuso: il bomber della Nazionale vuole ripagare la fiducia del ct Guarda l’intervista su tv.comofootball.com #ComoTV - facebook.com facebook Il ct della Nazionale, Gennaro #Gattuso, a Vivo Azzurro TV: «Sei mesi di grande impegno e senso di appartenenza. Ora testa ai playoff: le gare facili non esistono più. Il chiodo fisso è il #Mondiale, dobbiamo volerlo a tutti i costi senza paura dei fantasmi». x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.