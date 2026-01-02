Tommy Lee Jones trovata morta la figlia di 34 anni | sconosciuta la causa

Nelle prime ore del 1° gennaio 2026, è stata trovata senza vita la figlia di 34 anni di Tommy Lee Jones. La causa della morte resta al momento sconosciuta, e le autorità stanno conducendo le indagini. L’incidente è stato segnalato tramite una chiamata d’emergenza avvenuta nella notte di Capodanno. Maggiori dettagli sulla vicenda sono ancora in fase di valutazione.

Il corpo privo di vita della donna è stato scoperto nelle prime ore di giovedì 1° gennaio 2026, a seguito di una chiamata d'emergenza medica ricevuta alle 2:52 durante la notte di Capodanno. Victoria era nata nel 1991 dall'unione tra Tommy Lee Jones e la sua seconda moglie, Kimberlea Cloughley.

