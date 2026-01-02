Tombola in cortile e Lombarelli a Palazzo Gigliucci

Tombola in cortile e Lombarelli a Palazzo Gigliucci sono eventi che riflettono l’anima di Fermo, un quartiere con una forte identità. La comunità locale si impegna per creare un ambiente vivace, sicuro e accogliente, valorizzando le tradizioni e rafforzando i legami tra i residenti. Un luogo in cui la partecipazione e l’impegno condiviso contribuiscono a mantenere vivo il senso di appartenenza.

Un angolo di Fermo dalla forte identità, con i residenti che si sono uniti per costruire un quartiere vivace, vivibile, sicuro. Rientra in questo progetto il pomeriggio alternativo e divertente andato in scena nel cortile del Palazzo Gigliucci di fronte a un piazzale gremito di persone per partecipare alla prima tombola organizzata dal locale comitato di quartiere. Ospite d’onore Riccardo Lombardelli del duo ’ Il Doppiatore Marchigiano ’, vero e proprio fenomeno social di questi ultimi anni. Ed è stato proprio Lombardelli ad estrarre i numeri e animare la tombolata che ha visto assegnare numerosi premi messi a disposizione da tanti sostenitori, a cominciare dal Comune di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tombola in cortile e Lombarelli a Palazzo Gigliucci Leggi anche: Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano Leggi anche: Addio a cinque tigli e un pioppo nel cortile del Palazzo Ducale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tombola in cortile e Lombarelli a Palazzo Gigliucci. Tombola in cortile e Lombarelli a Palazzo Gigliucci - Un angolo di Fermo dalla forte identità, con i residenti che si sono uniti per costruire un quartiere vivace, vivibile, ... msn.com

Una tombola con il Doppiatore Marchigiano per scoprire lo splendido cortile Gigliucci a Fermo - È stato un pomeriggio alternativo e divertente quello andato in scena domenica 28 dicembre a Fermo nel cortile del Palazzo Gigliucci di fronte a un piazzale gremito di persone per partecipare ... corrierenews.it

Una tombola con il Doppiatore Marchigiano per scoprire il cortile Gigliucci - Un'iniziativa molto partecipata quella organizzata dal comitato Gigliucci, che ha avuto come ospite d'onore Riccardo Lombardelli, del duo social "Il doppiatore marchigiano". cronachefermane.it

Tombola di quartiere con Il Doppiatore Marchigiano: il cortile Gigliucci torna a vivere - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.