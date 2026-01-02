Tombola in cortile e Lombarelli a Palazzo Gigliucci

Tombola in cortile e Lombarelli a Palazzo Gigliucci sono eventi che riflettono l’anima di Fermo, un quartiere con una forte identità. La comunità locale si impegna per creare un ambiente vivace, sicuro e accogliente, valorizzando le tradizioni e rafforzando i legami tra i residenti. Un luogo in cui la partecipazione e l’impegno condiviso contribuiscono a mantenere vivo il senso di appartenenza.

Un angolo di Fermo dalla forte identità, con i residenti che si sono uniti per costruire un quartiere vivace, vivibile, sicuro. Rientra in questo progetto il pomeriggio alternativo e divertente andato in scena nel cortile del Palazzo Gigliucci di fronte a un piazzale gremito di persone per partecipare alla prima tombola organizzata dal locale comitato di quartiere. Ospite d’onore Riccardo Lombardelli del duo ’ Il Doppiatore Marchigiano ’, vero e proprio fenomeno social di questi ultimi anni. Ed è stato proprio Lombardelli ad estrarre i numeri e animare la tombolata che ha visto assegnare numerosi premi messi a disposizione da tanti sostenitori, a cominciare dal Comune di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

