Tolosa-Lens | i Sang et Or vogliono allungare in vetta ma il Tolosa sogna l’Europa

Il 2026 di Ligue 1 si apre con una sfida intrigante al Stadium de Toulouse: venerdì sera il Tolosa ospita il Lens in un match che vale molto più dei tre punti. Da una parte i padroni di casa, in crescita e sempre più vicini alla zona europea; dall’altra la capolista, che vuole mettere pressione al PSG e confermare la propria solidità anche lontano da casa. Il momento del Tolosa: striscia positiva e fiducia ritrovata. Il Tolosa arriva a questa gara con il vento in poppa: dopo mesi vissuti a metà classifica, la squadra di Carles Martinez ha cambiato ritmo sul finale del 2025. Il dato più significativo è la continuità recente: quattro risultati utili di fila tra campionato e coppe e tre vittorie consecutive nelle ultime gare ufficiali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

