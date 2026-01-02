Titolare Bar Crans-Montana | era a norma
18.45 Il locale "Le Constellation2" di Crans-Montana era stato ispezionato "tre volte in dieci anni e tutto era stato fatto secondo gli standard e le norme". Lo ha affermato in una dichiarazione alla "Tribune de Geneve" Jacques Moretti titolare del locale teatro della tragedia di Crans-Montana insieme alla moglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
