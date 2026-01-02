Tignale | Inseguendo la Befana

Il Museo del Parco Alto Garda Bresciano di Tignale propone, domenica 4 gennaio, un percorso animato dedicato all’Epifania. Un’occasione per adulti e bambini di scoprire in modo coinvolgente e culturale le tradizioni di questa festa, all’interno di un ambiente accogliente e ricco di storia. Un’esperienza che combina scoperta e divertimento, ideale per vivere il periodo delle festività in modo autentico e tranquillo.

Domenica 4 gennaio il Museo del Parco Alto Garda Bresciano di Tignale si trasforma in un luogo magico e sorprendente per grandi e piccoli: tra le sale del museo prenderà vita un percorso animato, pensato per vivere l'Epifania in modo originale, divertente e culturale.

