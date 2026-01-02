Ti ricordi… Daniel Amokachi quando il mondo scoprì lo strapotere fisico del calcio africano

Ricordiamo Daniel Amokachi, figura iconica del calcio africano, e il suo impatto nel panorama sportivo internazionale. La sua storia inizia con momenti familiari, come il ricordo di Tiv Amokachi che, nel 1973, accoglieva il neonato Daniel con affetto. Questi ricordi testimoniano le radici profonde e il percorso di un atleta che ha saputo distinguersi per forza e talento, contribuendo a far conoscere al mondo il potenziale del calcio africano.

Lo sguardo al solito severo di Tiv Amokachi si riempie di dolcezza, in quel capodanno del 1973, prendendo in braccio il piccolo Daniel, nato da pochi giorni. Tiv è un militare e vive a Kaduna, nord della Nigeria, la sua vita è stata dura e per i figli desidererebbe altro: sa che l'unico modo per garantirgli "l'altro" è farli studiare. Un college privato dunque, che però costa tanto, e allora Tiv Amokachi investe nel mattone: costruisce una sorta di residence privato a Kaduna, con 18 inquilini paganti, percependo gli affitti che finanzieranno l'educazione dei figli. Oltre al buon risultato economico però c'è anche un discreto casino, e infatti i primi ricordi di Daniel sono musicali: "Tra Bob Marley, i Boney M.

