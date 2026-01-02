The Boys promuove la Stagione 5 citando un meme iconico di GTA | San Andreas

In vista dell'attesa quinta e ultima stagione di The Boys, la serie ha scelto di promuoverla facendo riferimento a un meme celebre di GTA: San Andreas. Questa scelta mira a coinvolgere il pubblico attraverso un elemento riconoscibile della cultura pop e dei videogiochi, creando un collegamento tra il mondo delle serie e quello dei meme più noti. La campagna si propone di mantenere un tono sobrio, diretto e accessibile, in linea con il carattere della produzione.

In vista del debutto della quinta e ultima stagione, The Boys ha scelto una promozione che parla direttamente alla cultura pop e ai meme più iconici del mondo videoludico. Attraverso i suoi canali social ufficiali, la serie ha citato apertamente GTA: San Andreas, richiamando una delle frasi più riconoscibili della storia dei videogiochi per riaccendere l’hype attorno agli episodi conclusivi. Una mossa semplice ma estremamente efficace, che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Il post riprende il celebre meme di CJ accompagnato dalla frase “ Ah shit, here we go again ” (in italiano “Mer*da, ci risiamo”), sostituendo però il protagonista di Rockstar Games con Billy Butcher. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Boys promuove la Stagione 5 citando un meme iconico di GTA: San Andreas Leggi anche: Gen V – Stagione 2: la spiegazione del finale e come prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys Leggi anche: “Abbiamo avuto nostalgia del 1999”: i Backstreet Boys ricreano l’iconico video di I want it that way dopo 25 anni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. The Boys cita GTA: San Andreas per promuovere la Stagione 5 su Prime Video - I profili social di The Boys hanno citato un celebre meme di GTA: San Andreas per salutare il nuovo anno e promuovere la Stagione 5, in arrivo su Prime Video. multiplayer.it

The Boys Stagione Finale: Svelata la data di uscita e un teaser esplosivo - Durante il recente CCXP in Brasile, Prime Video ha sganciato la bomba che tutti i fan stavano aspettando: la data di uscita ufficiale per The Boys stagione finale. projectnerd.it

The Boys: Stagione 5 arriverà "ragionevolmente presto", lo showrunner aggiorna sull'uscita della serie TV - Eric Kripke, lo showrunner di The Boys, ci aggiorna sull'andamento dei lavori per la Stagione 5 e fa qualche riferimento alla sua uscita, sostenendo che arriverà "ragionevolmente" presto. multiplayer.it

FT || We close out the year with a win and three points on the road Well done, boys! EA SPORTS - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.