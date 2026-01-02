That’s Napoli Christmas Show in 5.000 in Piazza Municipio per il concerto del Maestro Carlo Morelli

In Piazza Municipio, il coro That’s Napoli Christmas Show, diretto dal maestro Carlo Morelli, ha offerto un momento di musica natalizia. Con circa 5.000 persone presenti, l’evento ha rappresentato un’occasione per condividere un’esperienza musicale nel rispetto della tradizione e della sobrietà. La performance ha evidenziato l’attenzione verso un intrattenimento semplice e autentico, caratterizzato dalla qualità artistica e dall’atmosfera di festa.

Il coro That’s Napoli Christmas Show, ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli, ha portato la sua energia in Piazza Municipio. Cinquemila cittadini e turisti hanno assistito al primo evento del 2026 dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Il coro That’s Napoli Christmas Show, ideato e diretto dal maestro Carlo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - That’s Napoli Christmas Show, in 5.000 in Piazza Municipio per il concerto del Maestro Carlo Morelli Leggi anche: Al Politeama, That’s Napoli Christmas Show del M.° Carlo Morelli Leggi anche: Capodanno a Napoli: gli eventi di piazza Vittoria si spostano in Piazza Municipio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. POLITEAMA NAPOLI. That’s Napoli Christmas Show. Uno spettacolo musicale ideato e diretto dal M.° Carlo Morelli - Uno spettacolo musicale ideato e diretto dal M. politicamentecorretto.com NanoTV. . Live da #PiazzaMunicipio con l'orchestra That's Napoli Live Show diretta dal Maestro Carlo Morelli Paolo Fusco #NapulE #Musica #Napoletanita #OnTheRoad #NanoTV - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.