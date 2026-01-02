Teyana Taylor frequenta la scuola di cucina mentre gira film e fa la mamma Ecco come trova l' equilibrio perfetto

Teyana Taylor riesce a conciliare con equilibrio la sua passione per la cucina, il lavoro nel cinema e il ruolo di mamma. Tra una scena e l’altra, dedica tempo alla scuola di cucina, dimostrando come si possa trovare un punto di equilibrio tra diversi aspetti della vita. Un esempio di come, con organizzazione e determinazione, sia possibile seguire più passioni senza rinunciare a nulla.

Non è da tutti riuscire a studiare le tecniche di cottura della carne mentre si è diretti alla premiere del proprio film. Ma Teyana Taylor, 34 anni, non è esattamente come tutti. Quando Oscar Isaac le ha chiesto come diavolo facesse a frequentare la scuola di cucina mentre girava e promuoveva Una battaglia dopo l’altra, lei ha risposto con una semplicità disarmante: «È la cosa che mi dà qualche minuto di tranquillità, silenzio. Cucinare è un’arte». Salvo poi fare una scoperta. «Quando mi sono iscritta e ho realizzato che dovevo seguire anche lezioni di business e tanta altra roba, ho pensato: “Oh, cavolo”». 🔗 Leggi su Amica.it

