Testa Fd sul finanziamento del progetto di acque reflue a Montesilvano | RIsultato strategico per il territorio
Il finanziamento del progetto di riuso delle acque reflue a Montesilvano rappresenta un importante passo avanti per il territorio pescarese. Promosso dall'Aca, il progetto mira a migliorare la gestione delle risorse idriche attraverso interventi sostenibili e innovativi. Questo risultato strategico contribuirà alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle risorse locali, evidenziando l’impegno della comunità nel garantire uno sviluppo equilibrato e responsabile.
Un risultato strategico per il territorio pescarese il finanziamento del progetto di riuso delle acque reflue da parte dell'Aca, del depuratore di Montesilvano. A dirlo il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa in merito al finanziamento avuto dal commissario straordinario nazionale per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Contro la siccità ecco il progetto sul depuratore: le acque reflue saranno usate per scopi irrigui e industriali [VIDEO]
Leggi anche: Zingonia, istituzioni compatte sulla nuova scuola da 4,5 milioni: “Un progetto condiviso e strategico per il territorio”
Testa (Fd) sul finanziamento del progetto di acque reflue a Montesilvano: "RIsultato strategico per il territorio" - Il deputato commenta il finanziamento del commissario straordinario nazionale per l’emergenza Idrica, Nicola dell' Acqua, del progetto del riuso delle acque reflue da parte dell'Aca per il depuratore ... ilpescara.it
Husqvarna FE 250 2020 Pistone appena sostituito Revisione testata Tagliando effettuato Gomma posteriore Nuova Lavori effettuati nella nostra officina! Per info 350/1761040 Rispondiamo tramite messenger €5500 Possibilità di finanziamento - facebook.com facebook
Fondi 2025 per le minoranze linguistiche: il Governo assegna 2,7 M€ per salvaguardare lingue e culture storiche Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in testa, ma finanziamenti anche per molte altre regioni e scuole. gdc.ancidigitale.it/fondi-2025-per… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.