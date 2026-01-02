Testa Fd sul finanziamento del progetto di acque reflue a Montesilvano | RIsultato strategico per il territorio

Il finanziamento del progetto di riuso delle acque reflue a Montesilvano rappresenta un importante passo avanti per il territorio pescarese. Promosso dall'Aca, il progetto mira a migliorare la gestione delle risorse idriche attraverso interventi sostenibili e innovativi. Questo risultato strategico contribuirà alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle risorse locali, evidenziando l’impegno della comunità nel garantire uno sviluppo equilibrato e responsabile.

