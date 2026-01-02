Tesori della Valdichiana Paolo Tiezzi ha destinato 12mila preziosi volumi al Museo de’Medici di Firenze

Paolo Tiezzi ha donato al Museo de’Medici di Firenze 12.000 libri rari e preziosi, arricchendo il patrimonio culturale della città. Questa importante donazione testimonia l’amore per la conoscenza e la memoria storica, offrendo un patrimonio unico per studiosi e appassionati. La storia dietro questa scelta evoca un passato fatto di incontri e ricordi, sottolineando l’importanza della cultura come ponte tra generazioni.

Immaginare la professoressa di un ginnasio fiorentino che, circa sessanta anni fa, telefona a casa di uno studente per parlare con la mamma del ragazzo, fa scattare subito l’idea di una grossa marachella. In realtà l’insegnante in questione voleva solo esprimere la propria sorpresa dopo che il suo allievo aveva mostrato a lei e alla classe un prezioso incunabolo, un’edizione del ‘500 dell’Odissea scritta in latino e greco antico, e magari sincerarsi che lo studente potesse legittimamente detenerla. Oggi il torritese Paolo Tiezzi, protagonista di questo episodio, lo ricorda con divertimento: "Da quel momento – aggiunge infatti – fui considerato per tutto il biennio bravo per definizione in latino e greco". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tesori della Valdichiana. Paolo Tiezzi ha destinato 12mila preziosi volumi al Museo de’Medici di Firenze Leggi anche: Nasce la Biblioteca del Museo de’ Medici, a Firenze un nuovo presidio dedicato alla storia del libro antico Leggi anche: Mostre, al Museo della Moda di Napoli l’omaggio a Fausto Sarli con il restauro di 22 preziosi abiti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tesori della Valdichiana. Paolo Tiezzi ha destinato 12mila preziosi volumi al Museo de’Medici di Firenze. Tesori della Valdichiana. Paolo Tiezzi ha destinato 12mila preziosi volumi al Museo de’Medici di Firenze - Il torritese originario di Firenze ma profondamente legato al territorio "Voglio creare un ponte culturale per nuovi studi e ricerche . msn.com

Sotto terra, la pietra si fa luce. E il silenzio diventa sacro. Catacomba di Santa Mustiola Chiusi (SI) Valdichiana Living Strada Vino Nobile Montepulciano e Sapori Valdichiana Senese Culturmedia Legacoop Visit Tuscany Regione Toscana Toscana Promozio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.