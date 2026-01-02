Terzo tentato furto da Carlotta' s in pochi giorni il ristoratore disperato | Ho deciso che dormirò qui
A pochi giorni di distanza, il ristorante Carlotta's di via dell'Artigliere ha subito il terzo tentativo di furto in breve tempo. Dopo un episodio avvenuto il 30 dicembre, in cui un ladro ha tentato di entrare con violenza, ora il proprietario ha deciso di dormire sul posto per proteggere il locale. La serie di tentativi desta preoccupazione per la sicurezza dell’attività e della zona.
Se non è un record, poco ci manca. Sono tre i furti tentati nell'arco di altrettanti giorni al ristorante Carlotta's di via dell'Artigliere, preso di mira già il 30 dicembre scorso da un ladro che, dopo una scarica di calci e pietrate contro l'ingresso dell'attività, è riuscito a entrare senza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
