Terremoto | scossa da 3,5 sull’Appennino tosco romagnolo avvertita anche nell’Aretino
Il 2 gennaio 2026, una scossa di magnitudo 3,5 è stata rilevata nell’Appennino tosco-romagnolo, a circa 8 chilometri da Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. L’evento sismico è stato avvertito anche nell’Aretino, senza segnalazioni di danni significativi. Questo episodio rientra nelle normali attività sismiche della zona, monitorata costantemente dalle autorità competenti.
Arezzo, 2 gennaio 2026 – Una scossa di magnitudo 3,5 è stata registrata a 8 chilometri da Verghereto (provincia di Forlì Cesena) nell’ Appennino tosco-romagnolo. Il terremoto (con una profondità di 10 chilometri) è stato avvertito chiaramente anche nella provincia di Arezzo, fino a località della provincia di Firenze, come Pontassieve. Al momento non risultano persone coinvolte né danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Due scosse di terremoto sono state avvertite sull'Appennino bolognese questa mattina. La prima scossa, di magnitudo 2.6, e' stata registrata alle ore 8.32 a circa 7 km di profondità tra Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. La s - facebook.com facebook
