Terremoto | scossa da 3,5 sull’Appennino tosco-romagnolo avvertita anche nell’Aretino
Nella giornata del 2 gennaio 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino tosco-romagnolo, a circa 8 chilometri da Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. L’evento sismico è stato percepito anche nell’area aretina, senza segnalare danni significativi. Si tratta di un episodio che rientra nel normale monitoraggio delle attività sismiche della regione, caratterizzata da frequenti, seppur di
Arezzo, 2 gennaio 2026 – Una scossa di magnitudo 3,5 è stata registrata a 8 chilometri da Verghereto (provincia di Forlì Cesena) nell’ Appennino tosco-romagnolo. Il terremoto (con una profondità di 10 chilometri) è stato avvertito chiaramente anche nella provincia di Arezzo, fino a località della provincia di Firenze, come Pontassieve. Al momento non risultano persone coinvolte né danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Due scosse di terremoto sono state avvertite sull'Appennino bolognese questa mattina. La prima scossa, di magnitudo 2.6, e' stata registrata alle ore 8.32 a circa 7 km di profondità tra Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. La s - facebook.com facebook
#Terremoto #Foggia, scossa in serata sulla Costa Garganica | DATI e MAPPE x.com
