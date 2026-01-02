Terremoto | scossa da 3,5 sull’Appennino tosco-romagnolo avvertita anche nell’Aretino

Nella giornata del 2 gennaio 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino tosco-romagnolo, a circa 8 chilometri da Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. L’evento sismico è stato percepito anche nell’area aretina, senza segnalare danni significativi. Si tratta di un episodio che rientra nel normale monitoraggio delle attività sismiche della regione, caratterizzata da frequenti, seppur di

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Una scossa di magnitudo 3,5 è stata registrata a 8 chilometri da Verghereto (provincia di Forlì Cesena) nell’ Appennino tosco-romagnolo. Il terremoto  (con una profondità di 10 chilometri) è stato avvertito chiaramente anche nella provincia di Arezzo, fino a località della provincia di Firenze, come Pontassieve. Al momento non risultano persone coinvolte né danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

