Terremoto di magnitudo 6.5 in Messico Avvertita anche nella capitale

Un terremoto di magnitudo 6.5 è stato registrato in Messico, con effetto anche sulla capitale, Città del Messico. Lo ha comunicato il centro sismologico nazionale, precisando che l'evento sismico ha avuto ripercussioni nella regione. Le autorità stanno monitorando la situazione e adottando le misure necessarie per la sicurezza della popolazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata a Città del Messico. Lo ha reso noto il centro sismologico nazionale. Le scosse avvertite nella capitale hanno costretto la presidente Claudia Sheinbaum a sospendere la conferenza stampa quotidiana. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

