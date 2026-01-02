Terremoto a Como prende quota l’addio improvviso di Fabregas

Il Como si prepara per la sfida contro l’Udinese, ma l’incertezza sul futuro dell’allenatore Cesc Fabregas pesa sulla squadra. Dopo il recente terremoto che ha scosso la società, si intensificano le voci sull’addio improvviso del tecnico spagnolo. I giocatori sono concentrati sulla partita di domani, mentre si attendono sviluppi ufficiali su una situazione che potrebbe influenzare le prossime settimane del club.

I lariani domani in campo contro l’Udinese, ma alle prese con l’incognita sul futuro del tecnico spagnolo Fulmine a ciel sereno in casa Como. Alla vigilia del lunch match di domani contro l’Udinese, i biancoblu sono alle prese con il caso che riguarda il loro allenatore Cesc Fabregas. A mettere in discussione la permanenza del tecnico spagnolo in panchina non sono di certo i risultati più che soddisfacenti che sta ottenendo con i lariani, bensì le voci che arrivano dall’ Inghilterra. Cesc Fabregas (foto Ansa) – Calciomercato.it L’esonero di Maresca, infatti, ha reso vacante la panchina del Chelsea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

