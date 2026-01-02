Terremoto a Città del Messico scossa di magnitudo 6.5

Un terremoto di magnitudo 6.5 è stato registrato recentemente a Città del Messico, secondo il centro sismologico nazionale. La situazione è in fase di monitoraggio e non sono ancora disponibili dettagli sulle eventuali conseguenze. Si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti e indicazioni su eventuali misure di sicurezza.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata a Città del Messico. Lo ha reso noto il centro sismologico nazionale.  Le scosse avvertite nella capitale hanno costretto la presidente Claudia Sheinbaum a sospendere la conferenza stampa quotidiana.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

