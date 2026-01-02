Terremoto a Città del Messico scossa di magnitudo 6.5

Un terremoto di magnitudo 6.5 è stato registrato recentemente a Città del Messico, secondo il centro sismologico nazionale. La situazione è in fase di monitoraggio e non sono ancora disponibili dettagli sulle eventuali conseguenze. Si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti e indicazioni su eventuali misure di sicurezza.

Terremoto 6.5 a Città del Messico, la presidente costretta a interrompere la conferenza stampa quotidiana - 5 è stata registrata a Città del Messico. ilmessaggero.it

Terremoto di magnitudo 6.5 a Città del Messico - Le scosse avvertite nella capitale hanno costretto la presidente ... repubblica.it

Sicilia, a 50 anni dal terremoto del Belice: "Viviamo in città fantasma" (da la Repubblica - Palermo) - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.