Terranuova la carica del Lupo Ravenni | Squadra formidabile

Da lanazione.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Terranuova Traiana ha concluso un primo girone di andata molto positivo. Luciano Ravenni, noto come Il Lupo, commenta con soddisfazione il rendimento della squadra, sottolineando la solidità e la compattezza dimostrata in questa prima parte di stagione. Un risultato che testimonia il buon lavoro svolto e la determinazione del gruppo, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e successi.

"Quello del Terranuova Traiana è stato un girone di andata formidabile". Parola di Luciano Ravenni, detto Il Lupo. Classe 1948, da calciatore uomo bandiera della Sangiovannese, da allenatore è stato nella città di Poggio in due occasioni. Nel campionato di Prima categoria 1990-91 fu l’artefice del ritorno della Terranuovese in Promozione dopo 17 anni. Dopo quattro giornate prese il posto di Andrea Sammartano, rilevando una squadra costruita per vincere inchiodata a soli 3 punti in classifica, e la portò a trionfare nel torneo. Tornò a Terranuova nel campionato di Prima categoria 2001-02, che concluse all’ottavo posto con 37 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

terranuova la carica del lupo ravenni squadra formidabile

© Lanazione.it - Terranuova, la carica del Lupo. Ravenni: "Squadra formidabile"

Leggi anche: Lupo decapitato, Enpa: “Ecco la risposta dei bracconieri al declassamento del lupo”

Leggi anche: Serie D: Degl’Innocenti, Bruni e Sesti tornano dopo la squalifica. Out solo Simonti. L’analisi del dg Finocchi sul momento della squadra. Il Terranuova rischia in casa del Ghiviborgo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Terranuova, la carica del Lupo. Ravenni: Squadra formidabile.

terranuova carica lupo ravenniTerranuova, la carica del Lupo. Ravenni: "Squadra formidabile" - Classe 1948, da calciatore uomo bandiera della Sangiovannese, da allenatore è stato n ... lanazione.it

Terranuova, carica Sacconi e Vezzi per strappare punti a Seravezza - Ultima partita dell’anno per il Terranuova Traiana, che si sposta in Versilia per tentare di centrare un obiettivo finora mai raggiunto in questo campionato: portare a casa punti in trasferta. lanazione.it

Serie D: l’esperto centrocampista guarda all’esordio col Poggibonsi. Carica Degl’Innocenti: "Terranuova pronto» - È Tommaso Degl’Innocenti (nella foto) a suonare la carica del Terranuova Traiana in vista della prima di campionato contro il Poggibonsi. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.