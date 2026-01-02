Terranuova la carica del Lupo Ravenni | Squadra formidabile
Il Terranuova Traiana ha concluso un primo girone di andata molto positivo. Luciano Ravenni, noto come Il Lupo, commenta con soddisfazione il rendimento della squadra, sottolineando la solidità e la compattezza dimostrata in questa prima parte di stagione. Un risultato che testimonia il buon lavoro svolto e la determinazione del gruppo, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e successi.
"Quello del Terranuova Traiana è stato un girone di andata formidabile". Parola di Luciano Ravenni, detto Il Lupo. Classe 1948, da calciatore uomo bandiera della Sangiovannese, da allenatore è stato nella città di Poggio in due occasioni. Nel campionato di Prima categoria 1990-91 fu l’artefice del ritorno della Terranuovese in Promozione dopo 17 anni. Dopo quattro giornate prese il posto di Andrea Sammartano, rilevando una squadra costruita per vincere inchiodata a soli 3 punti in classifica, e la portò a trionfare nel torneo. Tornò a Terranuova nel campionato di Prima categoria 2001-02, che concluse all’ottavo posto con 37 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Terranuova, la carica del Lupo. Ravenni: Squadra formidabile.
