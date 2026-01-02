Ternana Marco Schenardi | Dalla società rossoverde massima disponibilità e l' amministrazione comunale è sempre a dispozione
Durante la conferenza stampa al Comune di Terni sulla finale regionale della Coppa Italia Eccellenza 2025/2026, l’assessore Marco Schenardi ha sottolineato la disponibilità della società Ternana e dell’amministrazione comunale nel supportare l’evento. Schenardi ha precisato che i rapporti con la società rossoverde sono ottimi e che entrambe le parti sono sempre pronte a collaborare per il bene dello sport locale.
