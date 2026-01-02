Tenta di intrufolarsi due volte nella casa di William e Kate a Kensington Palace | arrestato un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato due volte di entrare nella residenza di Kensington Palace, casa del principe William e di Kate Middleton. L'episodio sottolinea le misure di sicurezza rafforzate in luoghi di rappresentanza reale e la necessità di vigilanza continua per garantire la sicurezza dei membri della famiglia reale.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato per due volte di introdursi a Kensington Palace, la residenza londinese del principe William e di Kate Middleton. Si tratta di Derek Egan, accusato di violazione di domicilio per ben due tentativi avvenuti il 21 e il 23 dicembre 2025, a pochi giorni dal Natale. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo è stato individuato entrambe le volte nell’area di Palace Green grazie alle telecamere di sicurezza. Non è mai riuscito ad accedere all’edificio principale ed è stato bloccato sul lato pubblico del complesso, prima di oltrepassare le aree interne. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Tenta di introdursi per due volte a Kensington Palace, paura per William e Kate: arrestato un 39enne Leggi anche: Kate Middleton, l’importante annuncio di Kensington Palace Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ten TV. . Cosenza: che lavora in un negozio su Corso Mazzini. La polizia lo blocca, ma l’uomo tenta la fuga e . Il servizio di TG Ten - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.