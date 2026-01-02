Tenta di introdursi per due volte a Kensington Palace paura per William e Kate | arrestato un 39enne

Un individuo di 39 anni è stato arrestato a Kensington Palace, dopo aver tentato in più occasioni di accedere all’area riservata della residenza dei duchi di Cambridge. La polizia metropolitana ha confermato che l’uomo ha cercato di entrare nei pressi degli appartamenti di William e Kate nei giorni precedenti il Natale. L’episodio ha suscitato preoccupazione per la sicurezza della famiglia reale e ha portato a un’azione giudiziaria.

Un uomo è stato incriminato per aver tentato in due circostanze, nei giorni precedenti il Natale, di introdursi nell'area di Kensington Palace in cui sono ubicati gli appartamenti occupati dal principe William e Kate Middleton durante i loro soggiorni londinesi: la notizia è stata confermata alla stampa locale dalla polizia metropolitana della capitale britannica. Il portavoce delle forze dell'ordine ha rivelato che il 39enne Derek Egan è stato accusato del reato di violazione di proprietà privata in un sito protetto e di violazione delle condizioni di libertà condizionale. "Le accuse si riferiscono agli incidenti avvenuti domenica 21 dicembre e martedì 23 dicembre, quando Egan è stato arrestato in un sito protetto a Palace Green, Kensington", ha precisato la polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tenta di introdursi per due volte a Kensington Palace, paura per William e Kate: arrestato un 39enne Leggi anche: Kate Middleton, l’importante annuncio di Kensington Palace Leggi anche: “L’hanno arrestato”. Paura per Kate e William, polizia ferma un uomo vicino alla residenza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ischia, tenta furto in un bar ma viene sorpreso dal proprietario. William e Kate, un uomo tenta di introdursi due volte a Kensington Palace: chi è il 39enne arrestato - Per ben due volte ha tentato di introdursi a Kensington Palace ed è stato arrestato. msn.com

