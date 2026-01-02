Tennistavolo final four di Coppa Italia | si inizia

La Federazione Italiana Tennistavolo ha annunciato il calendario delle Final Four di Coppa Italia, sia femminile che maschile, che si terranno al Palascherma. L'evento rappresenta un momento importante per il panorama nazionale, offrendo alle squadre la possibilità di confrontarsi in un contesto ufficiale. Di seguito, i dettagli delle competizioni e le date previste per questa fase della coppa.

La Federazione Italiana Tennistavolo ha ufficializzato il programma delle Final Four femminile e maschile di Coppa Italia, che si svolgeranno al Palascherma. Domani, alle 15, si disputeranno le due semifinali femminili fra la Tennistavolo Castel Goffredo e il Quattro Mori Cagliari, e fra il Tennistavolo Sassari e il Tennistavolo Norbello. A seguire, dalle 18, toccherà alle semifinali maschili: Alfa Food Bagnolese-Top Spin Messina WatchesTogether (gara affidata a Carlo Bronzi e Alberto Sabbatini), e Tennistavolo Sassari-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici (arbitri Carmine Vitale e Luigi Cuccaro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

