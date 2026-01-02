Tennis Venus Williams record | wild card a 45 anni per Melbourne

Venus Williams torna agli Australian Open a 45 anni, ottenendo una wild card. Dopo 22 anni dalla sua prima finale a Melbourne, la tennista americana conferma la sua longevità nel circuito. Questo ingresso rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, sottolineando il suo impegno e la sua costanza nel tennis professionistico.

Roma, 2 gen. (askanews) – Ventidue anni dopo la sua prima finale a Melbourne, Venus Williams torna agli Australian Open e stabilisce un record. All’età di 45 anni, grazie alla wild card ricevuta, l’americana è diventata la donna più anziana a partecipare al torneo singolare del Grande Slam di apertura della stagione. Sarà nel tabellone principale di Melbourne per la prima volta dal 2021. “Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di giocare il torneo durante l’estate australiana”, ha detto Williams. “Ho così tanti ricordi meravigliosi lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me”, ha aggiunto l’americana, che a Melbourne ha raggiunto la finale due volte, nel 2003 e nel 2017. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

