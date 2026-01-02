Tennis United Cup al via | cos’è come funziona quando gioca l’Italia e dove vederla

La United Cup è un torneo internazionale di tennis che si svolge in Australia, coinvolgendo squadre nazionali miste. Partecipano giocatori di diverse nazionalità, competendo in un formato a squadre. L’edizione 2026 rappresenta l’inizio di un nuovo anno di competizioni tennistiche. Per conoscere le date di gioco dell’Italia e le modalità di visione, è possibile consultare i canali ufficiali e le piattaforme di streaming dedicate.

(Adnkronos) – Il 2026 del tennis si apre con la United Cup. Ma di cosa si tratta? La United Cup è un torneo internazionale per squadre nazionali miste, che va in scena in Australia. Il format prevede team composti da un massimo di tre uomini e tre donne, che si affrontano su tre match: un .

Tennis, la stagione è ufficialmente ripartita con la United Cup: l’Argentina batte la Spagna, in attesa di Cobolli e Paolini… - Il caldo australiano accoglie i tennisti dopo lo stop invernale: subito una grande sorpresa nell'evento misto a Perth, domenica tocca all'Italia ... msn.com

Tennis, nuovo anno al via con la United Cup. E per l’Italia ci sono subito Cobolli e Paolini - Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta da Supertennis. msn.com

Che lo spettacolo abbia inizio A Perth e Sidney si gioca la United Cup, tutte le partite sono LIVE su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX - facebook.com facebook

È tornato il tennis! Nella notte è cominciata la United Cup, che vedrà protagonista l'Italia nei prossimi giorni, con il successo dell'Argentina sulla Spagna grazie a Baez e Sierra. x.com

