Tennis calendario Atp 2026 | il programma completo di tutti i tornei Si comincia con Brisbane e Hong Kong

Il calendario ATP 2026 offre un programma completo di tornei, con inizio il 2 gennaio a Perth, per la United Cup. La stagione si apre con eventi come Brisbane e Hong Kong, segnando l’inizio di un anno ricco di competizioni internazionali. Questo articolo presenta il programma dettagliato di tutti i principali tornei, fornendo informazioni utili e aggiornate per appassionati e professionisti del tennis.

Il 2026 ormai è alle porte e di conseguenza anche la stagione tennistica sta per aprire i battenti per un nuovo e appassionante anno, che comincerà il 2 gennaio con la United Cup in programma a Perth, dove tra le 18 nazionali protagoniste sarà presente anche l’Italia che affronterà nel gruppo C, Svizzera e Francia. . Potrebbe interessarti:. Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021: Berrettini guida la folta pattuglia azzurra. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Quando ricomincia il tennis? I primi tornei ATP e WTA del 2026: si parte con la United Cup Leggi anche: Calendario Atp 2026: le date di tutti i tornei dall'Australian Open alle Finals Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sinner, il calendario dei tornei in programma nel 2026; Calendario Atp 2026: le date di tutti i tornei dall'Australian Open alle Finals; Jannik Sinner, quando gioca: il calendario dei tornei del 2026 · Tennis ATP; Tennis: calendario 2026, nuove regole anti-caldo Atp e il nuovo sistema di calcolo del ranking. Tutte le novità. Calendario ATP e WTA, dagli slam alla BJKC e Davis: le date degli eventi con Sinner e Paolini da seguire nel 2026 - Le date dei tornei più importanti della stagione 2026: dai quattro slam alle competizioni a squadre per nazioni, ecco i calendari ATP e WTA ... sport.virgilio.it

Calendario Atp 2026: le date di tutti i tornei dall'Australian Open alle Finals - Le date da cerchiare in rosso sono, come sempre, quelle dei quattro Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. today.it

Calendario tennis 2026: tutti gli eventi. Slam, Masters 1000, Coppa Davis e BJK Cup - Il tennis sarà protagonista, come di consueto, per tutto l'anno e la ripresa del massimo circuito maschile e femminile è ... oasport.it

Dal tennis alla Nazionale fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina: il calendario dello sport italiano nel 2026 x.com

È ufficiale: Calendario Corsi PTR 2026 È online il calendario ufficiale dei corsi PTR 2026! Un nuovo anno di formazione pratica e continua dedicata a Tennis, Padel e Pickleball! Le iscrizioni apriranno dal 1° gennaio 2026 Segna la data e preparati a - facebook.com facebook

