Temperature rigide Si inizia a ’sparare’ la neve artificiale

Sul Monte Amiata, Isa, la società che gestisce gli impianti di risalita, ha avviato la produzione di neve artificiale nelle Macinaie, sfruttando le temperature rigide degli ultimi giorni. Questa iniziativa mira a preservare l’apertura delle piste e a garantire l’avvio della stagione invernale, nonostante le condizioni meteorologiche ancora instabili. La produzione di neve artificiale rappresenta una misura strategica per mantenere l’attrattività della zona durante il periodo di maggiore affluenza.

Sul Monte Amiata si prova a salvare l’avvio della stagione invernale. Approfittando della finestra di freddo degli ultimi giorni e delle temperature favorevoli registrate in quota, Isa, la società che gestisce gli impianti di risalita del versante grossetano, ha attivato i generatori di neve artificiale nell’area delle Macinaie, con l’obiettivo di riuscire ad aprire almeno alcune piste. Nella notte tra il 31 dicembre e ieri sono entrati in azione i cosiddetti "uomini della neve", Roberto Fabiani e Umberto Papi, insieme ai loro collaboratori. Dopo aver monitorato le previsioni meteo e verificato la presenza delle condizioni ideali di temperatura e umidità, i tecnici sono saliti in montagna già dalla sera precedente per effettuare le ultime prove sull’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

