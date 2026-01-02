Telecamere puntate sui cittadini del Regno Unito

In Regno Unito, la diffusione di telecamere di sorveglianza e tecnologie di riconoscimento facciale viene utilizzata dalla polizia per individuare persone ricercate. Questo sistema mira a migliorare la sicurezza pubblica, facilitando l'identificazione e l'intervento rapido. L’uso di queste tecnologie rappresenta un elemento chiave nelle strategie di sorveglianza urbana, offrendo strumenti efficaci per garantire l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini.

