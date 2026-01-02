Telecamera abusiva davanti alla casa della ex | condannato per stalking

Un uomo è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per stalking dopo aver installato una telecamera abusiva davanti alla casa dell'ex moglie. La sentenza riguarda atti persecutori legati a minacce, molestie e ingiurie, conseguenti alla fine del matrimonio e alla nuova relazione della donna. La vicenda evidenzia le conseguenze legali di comportamenti invasivi e persecutori nei confronti di persone vittime di violenza domestica.

Un anno e mezzo di reclusione per il reato di atti persecutori, o stalking, nei confronti di un uomo, incapace di accettare la fine del matrimonio e la nuova relazione intrapresa dalla ex moglie, ritenuto colpevole di aver attuato una campagna di minacce, molestie e ingiurie contro la donna.

